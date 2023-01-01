По факту избиения несовершеннолетней в Октябрьском округе Прикамья заведено уголовное дело Над девочкой издевалась группа подростков Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Октябрьском городском округе Пермского края возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев несовершеннолетней (ч. 1 ст. 116 УК РФ), об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, вечером 25 августа в селе Ишимово Октябрьского ГО 14-летняя несовершеннолетняя из-за малозначительного повода была избита, «ей причинены физические и психические страдания».

Уже проведён осмотр места происшествия, идёт сбор и закрепление доказательственной базы.

Об установленных обстоятельствах происшествия будет доложено председателю Следственного комитета России.

Как ранее писали СМИ, девочку избила группа ровесниц, издевательства снимались на видео.

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