По факту избиения несовершеннолетней в Октябрьском округе Прикамья заведено уголовное дело
Над девочкой издевалась группа подростков
В Октябрьском городском округе Пермского края возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев несовершеннолетней (ч. 1 ст. 116 УК РФ), об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
По версии следствия, вечером 25 августа в селе Ишимово Октябрьского ГО 14-летняя несовершеннолетняя из-за малозначительного повода была избита, «ей причинены физические и психические страдания».
Уже проведён осмотр места происшествия, идёт сбор и закрепление доказательственной базы.
Об установленных обстоятельствах происшествия будет доложено председателю Следственного комитета России.
Как ранее писали СМИ, девочку избила группа ровесниц, издевательства снимались на видео.
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