В поселке Октябрьский Пермского края группа подростков истязала 13-летнюю девочку Поделиться Твитнуть

В Пермском крае группа школьниц обманом заманила 13-летнюю девочку в укромное место и избила. Истязания подростки снимали на видео, а затем демонстрировали знакомым. ЧП случилось вечером 25 августа в п. Октябрьский. Об этом сообщает «КП-Пермь».

По сведениям издания, в избиении участвовали шестеро девочек. На кадрах видеозаписи сначала одна из них сообщает: «Мы будем бить одну девочку, которая давно ударов не получала, и которая много говорит... Она не знает, что мы здесь». В следующем фрагменте записи видно, что пострадавшая лежит на траве, над ней склонились ровесницы, и одна из них кричит: «Чего молчишь? Такой крутой себя показать хочешь?».

Позднее экспертиза зафиксировала у избитой телесные повреждения. Также сообщается, что в посёлок приезжала полиция, и будто бы всех участниц травли поставили на учёт.

В ГУМВД не стали комментировать инцидент, переадресовав запросы в СУ СКР.









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