Алёна Бронникова В центре Перми открылся мобильный пункт вакцинации против гриппа Поставить прививку можно будет до 6 октября Поделиться Твитнуть

В центре Перми 3 октября открылся мобильный пункт вакцинации против гриппа и пневмококковой инфекции. Пресс-служба администрации Свердловского района сообщает, что работать он будет до пятницы, 6 октября.

Поставить прививку все желающие старше 18 лет могут в сквере им. Георгия Буркова. Он находится рядом с магазином «Магнит» по ул. Революции, 52. Часы работы — с 16:00 до 20:00.

Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр пациента. Для того, чтобы поставить прививку, необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Как отмечают эксперты, вакцинация на сегодняшний день является наиболее эффективным методом защиты от заболеваний. Прививки против гриппа также защищают и от ОРВИ. Согласно исследованиям врачей, заболеваемость респираторными инфекциями у привитых снижается в 3,5 раза.

Первый мобильный пункт открылся 26 сентября на первом этаже ТРК «СпешиLove». Кроме того, со 2 по 13 октября в Прикамье работает «горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Специалисты расскажут о том, как и где в регионе проводится вакцинация от гриппа, как правильно к ней подготовиться можно ли совмещать эти прививки с другими и пр.





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