Алёна Бронникова В Перми откроются мобильные пункты вакцинации от гриппа Сезонный подъём заболеваемости ожидается в октябре Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В преддверии сезона эпидемий представители сферы здравоохранения и правительства Пермского края в рамках брифинга 18 сентября обсудили меры профилактики гриппа и ОРВИ. Для того чтобы укрепить иммунитет и сократить риски заболеваний и осложнений, эксперты рекомендуют вакцинироваться.

С окончанием лета снижается иммунитет и увеличивается количество случаев распространения инфекций. Ежегодно ОРВИ диагностируется у порядка 1 млн пациентов, а грипп в среднем за сезон — у 500 человек. Период ухудшения эпидемиологической ситуации — декабрь-январь. Специалисты и в предстоящем сезоне ожидают подъём заболеваемости гриппом именно в эти месяцы.

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталия Костарева, за прошлую неделю было выявлено 14,5 тыс. случаев ОРВИ. Заболеваемость выросла на 37% по сравнению с предыдущим периодом. Вирусы гриппа среди них обнаружены не были. Начало ожидается в октябре, поэтому жителям региона рекомендуется уже начинать делать прививки.

«После прививки иммунитет формируется не сразу, для этого надо, как минимум, две-три недели. Поэтому октябрь — это тот период, когда надо сделать прививку против гриппа. Во-первых, мы подойдём уже с уровнем защиты к ноябрю-декабрю, когда заболеваемость начнёт проявляться в больших размерах. Во-вторых, иммунитет формируется на пять-шесть месяцев, а весной идёт вторая волна, поэтому если мы будем прививаться сейчас, мы как раз перекроем весь опасный период», — рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ им. Вагнера профессор Ирина Фельдблюм.

Она добавила, что проводимые на кафедре исследования доказали безопасность и эффективность вакцинации. Так, заболеваемость респираторными заболеваниями у привитых снижается в 3,5 раза. Кроме того, прививка против гриппа обеспечивает защиту и от ОРВИ.

Грипп вызывает серьёзные осложнения, отметила врач-инфекционист Людмила Наумова. В группе риска находятся дети до 2-5 лет, взрослые старше 65-летнего возраста, а также люди с хроническими заболеваниями и беременные.

Инфекции получают широкое распространение в кругу лиц, деятельность которых связана с длительным пребыванием в закрытых помещениях среди большого количества людей. Это, например, образовательные учреждения, общественный транспорт, медицинские организации, МФЦ, банки и т.д. В этом году заболевания будут вызваны в основном штаммами гриппа А H1N1 и В «Пхукет».

Начало течения гриппа острое, оно уже с первых дней сопровождается ознобом, лихорадкой, головными болями, а также болями в спине, ногах, мышцах, иногда за грудиной. У больных наблюдается небольшой сухой кашель, который может усилиться ко второму-третьему дню, заложенность носа и температура. Людмила Наумова обратила внимание, что неправильное лечение зачастую приводит к негативным последствиям. Поэтому при появлении симптомов нужно обязательно обратиться к врачу.

Замминистра здравоохранения Прикамья Евгений Камкин рассказал о том, что прививочная кампания стартовала ещё 30 августа. В этом году планируется привить более 1,5 млн чел., что составляет 60% от численности населения региона. На данный момент в медицинские учреждения поступило почти 659 тыс. доз вакцины, это 57% от планируемой федеральной поставки.

С начала кампании вакцинировано более 173 тыс. чел. (11% от плана и 26,3% от количества поставленной вакцины). В Пермский край поступило два вида вакцины — «Совигрипп» для всех взрослых и «Ультрикс Квадри» — для детей и беременных. Он отметил, что пройти иммунизацию можно в любое свободное время без записи или по желанию предварительно записаться по телефону регистратуры, указанному на официально сайте.

«Из опыта прошлых лет мы активно используем работу мобильных бригад по вакцинации, которые выезжают в организованные коллективы. Кроме того, отрабатываем форму работы мобильных пунктов вакцинации в торговых и развлекательных центрах», — добавил он.

Так, в Перми уже с 1 октября в ТРЦ «iMALL Эспланада» и «Планета» начнут работать мобильные пункты вакцинации. Министерство прорабатывает вопрос об открытии таких пунктов и в других ТЦ на территории Перми и крупных городов Пермского края.

Помимо гриппа и ОРВИ остаются высокими и риски заражения ковидом. Однако эксперты сообщают, что эпидемии нет, штамм вируса не изменился, болезнь протекает без пневмонии, как ОРВИ. В связи с этим постановления об обязательной вакцинации выпущено не было, а все желающие могут сделать прививку в частных медучреждениях.

Также во всех больницах есть парные экспресс-тесты на ковид и грипп, от результата которых будет зависеть дальнейшее лечение пациента. Масочный режим в обязательном массовом порядке вводить не планируется, но больницы и поликлиники получили рекомендации использовать маски для предотвращения распространения инфекции.

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