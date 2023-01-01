В Перми открылся первый мобильный пункт вакцинации от гриппа Он расположен в ТРК «СпешиLove» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 26 сентября, в Перми начнёт работу первый в регионе мобильный пункт вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

По данным регионального минздрава, прививочный кабинет организован на 1-м этаже в ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114). Режим работы мобильного пункта: ежедневно с 11:00 до 17:00, кроме понедельника.

Как отмечают в министерстве здравоохранения, сделать прививку в кабинете может любой желающий старше 18 лет. Для этого надо предъявить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.

По мнению специалистов, прививка против гриппа защищает и от ОРВИ. По словам врачей, заболеваемость респираторными инфекциями у вакцинированных снижается в 3,5 раза.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.