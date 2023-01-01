В Пермском крае начинает работу «горячая линия» по гриппу и ОРВИ Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В понедельник, 2 октября, в Пермском крае начнёт работу «горячая линия» Роспотребнадзора (РПН) по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Консультацию можно получить до 13 октября. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Специалисты РПН расскажут, где можно сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать её с другими, как правильно подготовиться к вакцинации, напомнят о неспецифических мерах профилактики и дадут рекомендации родителям как уберечь детей в эпидсезон.

Номера телефонов, по которым проводятся консультации в территориях Прикамья, опубликованы на сайте регионального Роспотребнадзора.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что в Перми открылся первый мобильный пункт вакцинации от гриппа. Он расположен в ТРК «СпешиLove».

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