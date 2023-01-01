Максим Артамонов Власти Пермского края будут платить по 15 тысяч рублей за помощь в поимке вандалов-графитчиков Для получения денег достаточно сообщить достоверную информацию в полицию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Прикамья планируют выплачивать по 15 тыс. руб. тем, кто будет помогать полиции устанавливать личности нелегальных граффитчиков, которые рисуют на стенах зданий. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети ВКонтакте сообщил первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов.

Как рассказали Марданов, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина региональному министерству территориальной безопасности совместно с администрацией Перми была поставлена задача разработать механизм по выплате вознаграждений тем, кто «будет помогать устанавливать нелегальных граффитистов и, конечно же, привлечь их к ответственности».

«Это не значит, что нужно поймать и схватить граффитиста. Нужно сообщить достоверную информацию. Если будет такая возможность, зафиксировать её на камеру мобильного телефона и предоставить в полицию», — сказал Марданов.

Чиновник пояснил, что сейчас разрабатывается соответствующий порядок, и уже этой осенью будет введено денежное вознаграждение. Выплаты составят 15 тыс. руб. Всем остальным горожанам, которые не довольны нелегальным граффити на дома, Альберт Марданов предложил делать фотографии рисунков и направлять их на портал «Управляем вместе».

На сегодняшний день самый изрисованный район — Мотовилихинский. За первое полугодие этого года там выявлено 1200 рисунков.

Напомним, на прошлой неделе на пленарке Пермской городской думы первый заместитель главы администрации Перми Ольга Андрианова представила депутатам проект изменений в правила благоустройства города. Он касается сокращения сроков удаления незаконных граффити с фасадов домов с 10 до трёх дней.

Ольга Андрианова пояснила, что за полгода составлено уже 342 протокола.

В итоге депутаты поддержали изменения в правила благоустройства Перми.

Напомним, проблема с появлением граффити в Перми остаётся острой до сих пор, так как вандалы портят стены уже отреставрированных домов. По итогам 2022 года, в полицию Перми поступило 411 обращений по поводу граффити на зданиях. За год было составлено 167 протоколов об административных правонарушениях.

В марте этого года депутаты краевого парламента приняли законопроект, по которому штрафы за расклейку объявлений и нанесение на фасады домов граффити будут увеличены в несколько раз.

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