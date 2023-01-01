Максим Артамонов В Перми с десяти до трёх дней сокращены сроки удаления незаконных граффити на фасадах Стирать изображения должны сами собственники, а не вандалы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На пленарном заседании Пермской городской думы первый заместитель главы администрации Перми Ольга Андрианова представила депутатам проект изменений в правила благоустройства города. Он касается сокращения сроков удаления незаконных граффити со фасадов домов с 10 до трёх дней.

На прошлой неделе комитет по пространственному развитию и благоустройству поддержал этот проект администрации. Речь идёт о поправке в п. 11.2.3 Правил благоустройства территории Перми, утверждённых решением Пермской гордумы от 15 декабря 2020 года № 277.

В ходе обсуждения доклада на пленарке депутат Арсен Болквадзе спросил, как какая борьба ведётся с теми, кто наносит граффити на домах.

Ольга Андрианова пояснила, что нарушители подпадают под действие закона Пермского края, в отношении них составляются протоколы об административных правонарушениях.

«За шесть месяцев этого года составлено 342 протокола. Люди привлекаются к административной ответственности. Материалы направляются в правоохранительные органы. Такая работа проводится, но штрафы, видимо, очень невелики, потому, к сожалению, мы имеет такую порочную практику, что рисунки у нас наносятся ежечасно, я бы так сказала», — признала чиновница.

Депутат Ирина Горбунова поинтересовалась, чем обусловлено сокращение сроков, потому что закрашивают не те, кто наносит граффити.

«Мы опять наказываем председателей ТСЖ в основном и многоквартирные дома. В чём необходимость сокращения сроков?» — спросила Горбунова.

Ольга Андрианова сослалась на то, что сокращение сроков необходимо «чтобы оперативно приводить фасады зданий в надлежащее состояние, и это должен делать собственник».

Депутат Сергей Медведев обратил внимание на то, что нужно учитывать погодные условия.

«Представляете, в зимний период времени, когда температура — 50 градусов, распылить краску из аэрозольного баллона возможно на стену, а вот попробуйте водоэмульсионной краской, которой красятся наши фасады, закрасить это всё. Надо, наверное, учитывать подобные условия, потому что собственники жилья будут просто в кошмарах каких-то», — высказал своё мнение парламентарий.

В итоге депутаты поддержали изменения в правила благоустройства Перми.

Напомним, проблема с появлением граффити в Перми остаётся острой до сих пор, так как вандалы портят стены уже отреставрированных домов. По итогам 2022 года, в полицию Перми поступило 411 обращений по поводу граффити на зданиях. За год было составлено 167 протоколов об административных правонарушениях.

В марте этого года депутаты краевого парламента приняли законопроект, по которому штрафы за расклейку объявлений и нанесение на фасады домов граффити будут увеличены в несколько раз.

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