Максим Артамонов В Перми сократят срок удаления граффити с фасадов домов до трёх дней Этот вопрос депутаты гордумы рассмотрят на пленарке в конце сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству гордумы начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова попросила поддержать проект администрации по изменениям правил благоустройства.

Речь идёт о поправке в п. 11.2.3 Правил благоустройства территории Перми, утверждённые решением Пермской гордумы от 15 декабря 2020 года № 277. Предлагается сократить с 10 до трёх рабочих дней срок по удалению надписей и графических рисунков и иных изображений, «содержащих информацию, не соответствующих требованиями законодательства с фасадов зданий, строений и сооружений».

«Сейчас в правилах благоустройства срок для владельцев таких зданий по устранению различных надписей установлен в 10 рабочих дней. Мы предлагаем этот срок сократить до трёх рабочих дней. Сокращение сроков необходимо для ускорения сроков приведения внешнего вида фасада зданий, строений и сооружений в эстетическое состояние», — пояснила чиновница.

Этот вопрос был рассмотрен на публичных слушаниях в августе. Депутаты Пермской городской думы должны принять проект решения на ближайшем пленарном заседании в конце сентября.

Напомним, проблема с появлением граффити в Перми остаётся острой до сих пор, так как вандалы портят стены уже отреставрированных домов. Так, по итогам 2022 года, в полицию Перми поступило 411 обращений по поводу граффити на зданиях. За год было составлено 167 протоколов об административных правонарушениях, то есть установлены практически 40% вредителей. А в апреле прошлого года полиция даже возбудила одно уголовное дело по ст. 214 УК РФ «Вандализм».

В марте этого года депутаты краевого парламента приняли законопроект, по которому штрафы за расклейку объявлений и нанесение на фасады домов граффити будут увеличены в несколько раз. В июле губернатор поручил минтербезу усилить работу по выявлению актов вандализма. Он также заявил, что региональные власти могут ввести вознаграждение за поимку вандалов.

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