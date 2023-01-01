Алёна Бронникова Стены тоннеля на Локомотивной украсят изображениями фигур Пермского звериного стиля Работы по ремонту объекта подходят к концу Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми заканчиваются работы по обновлению автодорожного тоннеля на ул. Локомотивной. Как сообщает администрация города, объект планируется оформить граффити в виде фигур Пермского звериного стиля. Сейчас художники наносят изображение на стены.

Подрядчик также произвёл оштукатуривание и окраску стен и свода объекта, устройство электроосвещения, установил водоотводные козырьки и заменил пешеходные ограждения.

Администрация Перми

В рамках обновления тоннелей на территории Перми проводятся работы ещё на нескольких объектах. Завершены работы в подземном переходе по ул. Уральской в Мотовилихе. Стены тоннеля украсили граффити с изображением обитателей подводного мира. Продолжаются работы в подземном переходе у печатной фабрики «Гознак».

Кроме того, мэрия заключила контракт на ремонт пешеходного тоннеля у Центрального рынка. Подрядчик должен будет завершить работы до 30 ноября 2023 года.





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