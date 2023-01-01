В Перми начался ремонт подземного перехода у Гознака Все работы чиновники обещают завершить к началу ноября Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

Как сообщили МКУ «Пермблагоустройство», в начале сентября был заключён муниципальный контракт на выполнение ремонта подземного перехода около Пермской печатной фабрики «Гознак». Работы уже начались — рабочие убирают старую штукатурку. Ремонт должен быть закончен до 1 ноября этого года.

Подрядчику необходимо будет обновить штукатурный слой и краску на стенах и потолке, купола над входами, освещение, поменять урны, перила и ливнеприёмники, а также уложить покрытия из резиновой крошки.

Протяжённость перехода составляет 55 м. Его габариты по ширине и высоте — 8 и 2,3 м соответственно.

Напомним, на этой неделе в мэрии сообщили, что подходят к концу работы по обновлению подземного перехода на ул. Уральской. Там выполнены работы по оштукатуриванию бетонных поверхностей и их окраске. Подрядчик заменил поликарбонат на входных группах. На стенах появилось граффити с изображением обитателей подводного мира. В ближайшее время завершатся работы по восстановлению освещения.

Кроме того, до конца ноября этого года должны быть выполнены работы по ремонту подземного перехода у Центрального рынка. Стоимость ремонта составит 2,8 млн руб.

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