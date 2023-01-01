Алёна Бронникова Рост цен за квадратный метр вторички в Перми оказался самым высоким в России За третий квартал 2023 года он составил 9,7% Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

Специалисты федерального портала «Мир квартир» проанализировали цены на вторичном рынке недвижимости за последние три месяца в 70 городах России. По итогам исследования Пермь оказалась лидером по приросту стоимости за квадратный метр.

«С июля по сентябрь и квадратный метр, и среднее предложение на вторичном рынке подорожали в 66 городах из 70, исследованных порталом, в четырёх подешевели. Особенно сильно «квадрат» недвижимости вырос в цене в Перми (+9,7%), Нижнем Тагиле (+7,2%), Челябинске (+5,8%), Кирове (+5,5%), Волжском (+5,4%), Кемерово (+5,2%)», — сообщили эксперты.

В среднем прирост по стране составил 2,2%. С начала года стоимость предложения увеличилась на 7,3%. Средняя цена за квадратный метр — 103 тыс., средняя цена за квартиру в целом — 5,5 млн руб.

В Перми с начала года стоимость квадратного метра выросла на 13,7% и составила 94,4 тыс. Средняя цена за вторичное жильё в столице региона также показала самый большой прирост за третий квартал среди 70 городов - 10% и достигла суммы в 4,9 млн руб.

Специалисты связывают динамику роста с повышением ключевой ставки ЦБ, вслед за которым выросли ставки по ипотеке. При увеличившемся спросе увеличилась и цена предложения. Однако до конца года больше такие вспышки не ожидаются, так как ставки уже выросли. Более того, цены могут начать «остывать».

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что за год на вторичном рынке жилья в Перми зафиксировано сокращение объёма предложения в связи с повышенным спросом. При этом отмечается рекордное увеличение стоимости «вторичек» и долгосрочной аренды квартир. По прогнозам экспертов, цены на вторичное жильё перестанут расти к концу осени, а к концу 2024 года снизятся на 5-10%.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.