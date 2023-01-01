Алёна Бронникова За год в Перми сократился объём предложения на вторичном рынке жилья Эксперты связывают тенденцию с повышенным спросом Поделиться Твитнуть

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В Перми за год рекордно увеличилась стоимость вторичного жилья и долгосрочной аренды квартир. По данным исследования сервисов недвижимости, стоимость «вторичек» выросла на 15%, а цена за аренду — более чем на 19%.

Средняя стоимость трёхкомнатных квартир на вторичном рынке недвижимости в Перми за год выросла на 17% и к августу 2023 года составила 5,5 млн рублей, сообщает «Авито Недвижимость». Средняя цена квартир, состоящих из четырёх и более комнат, увеличилась на 15% и составила 7,7 млн руб.

Согласно результатам анализа «Циан. Аналитика», за год средняя ставка аренды однокомнатных квартир в сентябре выросла на 19,3%, а двухкомнатных — на 30%.

Как уточняют эксперты, в целом количество предложений вторичного жилья уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 6%, а количество свободных квартир, сдаваемых в долгосрочную аренду, сократилось в два раза. В Перми данный показатель уменьшился в три раза. Одной из причин является увеличение спроса, однако пик активности в связи с сезонностью идёт на спад.

«Снижение объема предложения свидетельствует об активизации спроса и оживлении рынка вторичной недвижимости по сравнению с ситуацией годичной давности. Объекты быстрее продаются, поэтому и объявлений на платформе остаётся меньше», — сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости платформы «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин.

Цены растут из-за активизации спроса и снижения более качественного предложения, которое было представлено в прошлом году. Специалист добавил также, что владельцы недвижимости на сегодняшний день реже соглашаются на снижение цены и чаще дожидаются клиента, готового заплатить требуемую сумму.

«Несмотря на стремительное снижение объёма предложения, дефицита жилья ожидать не стоит, — уверяет руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. — Уже сейчас спрос начинает медленно снижаться. К октябрю ажиотаж на рынке спадёт, и ситуация выровняется».

Эксперт также отмечает, что после тенденции роста объёма предложения возможно снижение средних ставок. «Необходимо, чтобы в базе «исправился» перекос в сторону более дорогих лотов», — добавил он.

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