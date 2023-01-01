Елена Синица К концу осени цены на вторичное жилье в Перми перестанут расти Процесс охлаждения рынка стартует в конце октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рост цен на вторичное жильё в Перми может остановиться в конце осени. Об этом в разговоре с perm.aif.ru пояснил директор пермского агентства недвижимости Александр Леонов.

С его слов, причина в увеличении ипотечных ставок после того, как неоднократно повышалась ключевая. Он добавил, что процесс охлаждения рынка стартует в конце октября — начале ноября. К этому времени банки перестанут одобрять займы по более низким ставкам.

Кроме этого, он отметил ключевая ставка будет высокой полгода — год, то к концу 2024 года цены на вторичное жильё снизятся на 5-10%. Сильнее всего подешевеет недвижимость в домах, которым 20-50 лет.

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