Алёна Бронникова В Перми вынесли приговор полицейскому, по халатности которого умер задержанный Подсудимый свою вину не признал Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дзержинский районный суд вынес приговор сотруднику полиции, который в августе 2022 года не отпустил в больницу умирающего задержанного жителя Перми, работавшего кладменом. Приговор полицейскому был вынесен 29 сентября.

«Новый компаньон» сообщал о том, что подсудимый в составе опергруппы в прошлом году участвовал в оперативно-разыскных мероприятиях по сообщению о незаконном обороте наркотиков, в ходе которых был задержан 29-летний пермяк с признаками наркотического опьянения. По дороге в отдел полиции состояние здоровья мужчины ухудшилось. Сотрудники правоохранительных органов вызвали бригаду скорой помощи. Приехавшие медики настаивали на госпитализации, однако полицейский запретил увозить задержанного, после чего тот скончался.

«В результате неисполнения подсудимым своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, его действия повлекли смерть потерпевшего. Суд признал сотрудника полиции виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на два года», — сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый свою вину не признал. При этом на основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком на два года.





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