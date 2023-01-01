Максим Артамонов В Перми будут судить полицейского, который не отпустил в больницу умирающего закладчика Уголовное дело расследовал следком по региону Поделиться Твитнуть

В СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении полицейского, которого обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточнили в следкоме, 3 августа 2022 года сотрудник полиции в составе опергруппы участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях по сообщению о незаконном обороте наркотиков. В ходе мероприятий был задержан 29-летний пермяк с признаками наркотического опьянения. Мужчину повезли на служебном автомобиле в отдел полиции. В это время его состояние здоровья ухудшилось, и полицейские вызвали бригаду скорой помощи. Приехавшая скорая настаивала на госпитализации, однако полицейский запретил увозить задержанного, после чего тот скончался.

СМИ писали, что мужчина устроился кладменом из-за долгов — он прятал по городу пакетики с солью и метадоном. Пытаясь скрыть следы, закладчик проглотил два свёртка.

После задержания в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.9 КоАП РФ (употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

Сейчас утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

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