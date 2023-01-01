Максим Артамонов В Перми полицейский не отпустил в больницу умирающего закладчика Мужчина умер после задержания Поделиться Твитнуть

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Пермский полицейский оставил умирать закладчика, который при задержании съел наркотики и получил передозировку. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, из-да долгов мужчина устроился кладменом — прятал по городу пакетики с солью и метадоном. В один из вечеров полицейский поймал его с поличным. Пытаясь скрыть следы правонарушения, мужчина проглотил два свёртка. Приехавшая скорая настаивала на госпитализации, однако полицейский запретил увозить задержанного, после чего тот скончался.

Как сообщает «Аиф-Прикамье» с ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю, в полиции подтвердили информацию о гибели мужчины. Это произошло в Дзержинском районе города, где во время оперативных мероприятий по подозрению в хранении наркотиков был задержан местный житель 1993 года рождения.

В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.9. КоАП РФ — «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». В это время мужчина почувствовал себя плохо, и полиция вызвала бригаду скорой.

«Прибывшие медики оказали первую помощь и сделали вывод о необходимости дальнейшей госпитализации. По предварительной информации, оперуполномоченный, проводивший задержание, принял решение не доставлять гражданина в медучреждение», — пояснили в пресс-службе.

Сейчас сотрудники собственной безопасности МВД проводят служебную проверку. Если вина полицейского подтвердится, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и он понесёт наказание в установленном законом порядке, отметили в ведомстве.

У погибшего остались жена и ребёнок.

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