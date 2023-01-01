Алёна Бронникова Стала известна дата принятия бюджета Прикамья на 2024-2026 годы Предварительно состоятся публичные слушания Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Правительство Пермского края примет проект регионального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов 30 ноября. Об этом на заседании краевого правительства 29 сентября заявила министр финансов Прикамья Екатерина Тхор.

В Законодательное собрание региона проект планируется внести до 29 сентября. Публичные слушания, где рассмотрят соответствующий проект, состоятся 17 октября. К участию приглашаются все желающие.

Затем документ рассмотрят на комитетах краевого парламента и в первом чтении примут на пленарном заседании в октябре. В ноябре его доработают на рабочих группах, чтобы к 30 ноября принять проект закона о бюджете в окончательной редакции.

Согласно докладу министра, доходы в краевую казну в 2024 году составят 207,4 млрд руб. с последующим увеличением в 2025 и 2026 годах. Расходы в следующем году запланированы в размере 230,7 млрд руб. В связи с этим дефицит сложится в размере 23 млрд руб. В соответствии с прогнозируемыми цифрами, в 2025 и 2026 годах этот показатель будет снижаться.

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