Алёна Бронникова Публичные слушания по бюджету Прикамья на 2024-2026 годы пройдут в октябре Проект рассмотрят 17 числа Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

В Перми 17 октября пройдут публичные слушания по проекту закона о бюджете Пермского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. С таким предложением на заседании комитета Законодательного собрания региона по бюджету выступила председатель Елена Зырянова.

«Предлагаю провести публичные слушания по проекту о бюджете Пермского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов 17 октября в 15 часов в зале пленарных заседаний», — сообщила она.

В ходе рассмотрения вопроса депутаты поддержали предложенное время.

В прошлом году публичные слушания по бюджету Прикамья на 2023-2025 годы краевой парламент провёл 11 октября. Согласно проекту прошлого года, доходы в 2024 году по плану составляли 208,7 млрд руб., а в 2025-м — 216,3 млрд руб.





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