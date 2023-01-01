Елена Синица Состоялись публичные слушания об исполнении краевого бюджета за 2022 год Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

За минувший год доходы региональной казны составили 213,5 млрд руб., что на 6,5% больше, чем изначально было запланировано. В то же время расходы достигли 220 млрд руб. — это 94,7% от плана на год. Дефицит краевого бюджета за 2022 год составил 6,3 млрд рублей, или 0,1% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений.



Как рассказала в ходе публичных слушаний министр финансов региона Екатерина Тхор, остатки средств бюджета — 15 млрд руб. — уже распределены. Деньги направлены на социальное и экономическое развитие региона. Например, на индексацию зарплат работникам бюджетной сферы.

В этом году фонд оплаты труда бюджетников планируется проиндексировать в общей сложности на 8,5%.

Тхор также отметила, что несмотря на санкционное давление экономика региона выстояла. Например, среди регионов Приволжского федерального округа Пермский край имеет самый низкий уровень государственного долга.

Спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил что важно обеспечить рост доходов бюджета региона, а также грамотное расходование этих средств.



«Депутаты следят за тем, чтобы финансированием были обеспечены как социальные обязательства региона, так и ключевые направления развития территорий: стройки, дороги, ЖКХ и другое. Важно, чтобы эти цифры на бумаге стали реальным воплощением в жизни прикамцев. Правительство проделало большую работу для этого — высокое исполнение бюджета за прошлый год говорит о его эффективности», — отметил Валерий Сухих.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.