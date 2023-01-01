Алёна Бронникова
Губернатор Прикамья анонсировал начало строительства школы на улице Уральской
Все контракты заключены
В Перми в ближайшее время подрядчик приступит к строительству школы по ул. Уральской, 110 (историческое здание швейцарского архитектора Ханнеса Мейера возле цирка). Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что сейчас ведётся проектирование будущего здания.
«Вместе с городом мы в ближайшее время должны начать строительство школы на ул. Уральской, 110. Проектирование уже идёт, все контракты заключены, нам необходимо просто финансово обеспечить стройку, и это сделано», — заключил глава региона.
Он напомнил, что признанное ранее аварийным общежитие на ул. Уральской было расселено, затем его снесли. Здание не являлось объектом культурного наследия, но власти решили воссоздать его облик в том же самом виде.
Ранее «Новый компаньон» рассказывал, что реконструкцию исторического здания будет вести ООО «ЖБК-Строй». После завершения работ здесь разместится школа № 146. Учебное заведение рассчитано на 400 учеников с 7 по 11 класс. На заседании правительства 18 августа министр финансов Пермского края Екатерина Тхор сообщила, что на строительство будет направлена часть полученных с помощью специальных казначейских кредитов денежных средств.
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