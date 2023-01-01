Алёна Бронникова Губернатор Прикамья анонсировал начало строительства школы на улице Уральской Все контракты заключены Поделиться Твитнуть

Ул. Уральская, 110

Константин Долгановский

В Перми в ближайшее время подрядчик приступит к строительству школы по ул. Уральской, 110 (историческое здание швейцарского архитектора Ханнеса Мейера возле цирка). Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что сейчас ведётся проектирование будущего здания.

«Вместе с городом мы в ближайшее время должны начать строительство школы на ул. Уральской, 110. Проектирование уже идёт, все контракты заключены, нам необходимо просто финансово обеспечить стройку, и это сделано», — заключил глава региона.

Он напомнил, что признанное ранее аварийным общежитие на ул. Уральской было расселено, затем его снесли. Здание не являлось объектом культурного наследия, но власти решили воссоздать его облик в том же самом виде.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал, что реконструкцию исторического здания будет вести ООО «ЖБК-Строй». После завершения работ здесь разместится школа № 146. Учебное заведение рассчитано на 400 учеников с 7 по 11 класс. На заседании правительства 18 августа министр финансов Пермского края Екатерина Тхор сообщила, что на строительство будет направлена часть полученных с помощью специальных казначейских кредитов денежных средств.

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