Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский край получит специальные казначейские кредиты на сумму 3,2 млрд рублей Средства будут направлены на приобретение автобусов, ремонт теплосетей и дорожное строительство Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края 18 августа министр финансов Екатерина Тхор сообщила, что федеральное правительство одобрило Прикамью на 2024 год специальные казначейские кредиты — новый вид федеральных кредитов в продолжение уже существующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов. Новые кредиты предоставляются на 15 лет под 3 % годовых.

Пермскому краю одобрены кредиты общим объёмом 3,2 млрд руб.

Из этих средств в 2024 году будут дополнительно профинансированы приобретение средств пассажирского транспорта — 900 млн руб., на которые будет приобретено 98 автобусов для 16 муниципалитетов. 228 млн руб. выделено на реконструкцию тепловых сетей в Чайковском. На строительство перехода с улицы Строителей на площадь Гайдара выделено 364 млн руб.; завершение этой работы планировалось на 2025 год, однако благодаря федеральному кредиту удастся сдать объект уже в 2024 году.

Одобрена также заявка на кредит на строительство нового здания для Пермской художественной галереи в объёме 1,7 млрд руб., однако, по словам Екатерины Тхор, этот объект профинансирован в достаточной степени, и средства кредита планируется распределить между ремонтом учреждений здравоохранения и строительством школы на ул. Уральской, 110.

Все эти изменения отражены в проекте закона «О внесении изменений в бюджет Пермского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», которые планируется рассмотреть на ближайшем заседании Законодательного собрания Пермского края.

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