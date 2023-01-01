Алёна Бронникова Пермякам предлагают почтить память Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина Мероприятия пройдут в нескольких регионах 1 октября Поделиться Твитнуть

Жителям Перми предлагают 1 октября почтить память о погибших лидерах частной военной компании «Вагнер» Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине. Согласно информации telegram-канала «Прикамские витязи», мероприятия в этот день запланированы более чем в 20 городах.

Пермяки могут возложить цветы у памятника «Солдату России» на бульваре Советской Армии.

В августе «Новый компаньон» сообщал о том, что в Тверской области разбился самолёт Embraer-135 (EBM-135 BJ), летевший из Москвы в Санкт-Петербург, на борту которого находился создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин. Росавиация опубликовала полный список разбившихся пассажиров и членов экипажа самолёта (10 чел.).

В память об этом в Перми на бульваре Советской Армии появился стихийный мемориал. К фотографиям Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина поставили свечи и принесли гвоздики.

Позже стало известно, что вторым пилотом в экипаже разбившегося бизнес-джета был 29-летний пермяк Рустам Каримов.





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