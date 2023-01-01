Максим Артамонов В разбившемся самолёте Евгения Пригожина был пилот из Перми Рустам Каримов Авиакатастрофа произошла 23 августа Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ЧП ДТП Пермь

В Тверской области 23 августа разбился самолёт Embraer — 135 (EBM-135BJ), летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На его борту находились 10 человек, в том числе создатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин и его коллега Дмитрий Уткин.

По данным Росавиации, которая опубликовала полный список разбившихся пассажиров и членов экипажа самолета, в момент крушения на борту находились Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Евгений Пригожин.

Кроме того, в воздушном судне были командир экипажа Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

Как сообщает telegram-канал «ЧП ДТП Пермь», второй пилот Рустам Каримов — это 29-летний пермяк, который работал пилотом в Перми и Санкт-Петербурге на самолетах FO A-320 и Emb-135 BJ. За несколко дней до авиакатастрофы он с супругой отпраздновал четвёртую годовщину свадьбы.

Рустам Каримов — выпускник Сасовского лётного училища гражданской авиации в Рязанской области, которое он закончил в 2014 году.

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