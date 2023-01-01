Ветераны боевых действий из Прикамья опубликовали пост в память о Евгении Пригожине Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Телеграм-канал «Сила в братстве — 59» пермских ветеранов боевых действий опубликовал пост в память о погибшем главе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине. Они выразили соболезнования всем бойцам частной военной компании.

«Можно иметь о нём ( о Пригожине — ред.) разные противоречивые мнения ввиду его высказываний и поступков, но однозначно одно — он был патриотом России и одним из самых умелых ее воинов, — говорится в сообщении. — Знаем отношение к нему рядовых бойцов «Вагнера», он для них был непререкаемым авторитетом и «отцом родным».

Напомним, 23 августа в Тверской области разбился самолёт Embraer-135 (EBM-135 BJ), летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На его борту находились 10 человек, в том числе создатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин. По данным Росавиации, которая опубликовала полный список разбившихся пассажиров и членов экипажа самолёта, в момент крушения на борту находились 10 человек. Все они погибли.

Ранее сообщалось, что в экипаже разбившегося бизнес-джета был 29-летний пермяк Рустам Каримов.

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