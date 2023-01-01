Максим Артамонов В управлении почтовой службы в Прикамье прокомментировали задержки пенсий Сейчас в Перми открыт спецучасток по доставке и выплате пособий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе регионального управления Почты России по Пермскому краю, в августе для удобства клиентов в Индустриальном районе был открыт специальный участок по доставке и выплате пенсий. Он располагается по ул. Мира, 104 (почтовое отделение №614036).

«Доставка пенсий идёт строго по графику. По всем вопросам по доставке пенсии жители района могут обращаться в кассу участка, а также в контактный центр Почты России в Пермском крае 8 (800) 300-03-73», — рассказал управлении почтовой службы по региону.

Ранее стало известно, что в Перми пенсионеры Индустриального района столкнулись с задержками в получении пенсий и социальных пособий. В краевой прокуратуре уточнили, что августе в надзорный орган поступили несколько жалоб от пожилых людей. Обратившиеся за помощью в прокуратуру получали деньги на дом.

Ведомство провело проверку и установило, что со стороны Почты России были нарушены сроки доставки платежей, и некоторые пенсионеры смогли получить деньги лишь спустя две-три недели.

В июле в некоторых почтовых отделениях Перми образовались огромные очереди. Проблема возникла не только в Перми, но и в других российских городах.

Тогда в пресс-службе Управления Федеральной почтовой службы Пермского края пояснили, что некоторые почтовые отделения Перми сменили график работы. Это было сделано из-за нехватки персонала. Дефицит кадров в компании объяснили летними отпусками и тем, что «многие сотрудники традиционно предпочитают проводить летние месяцы на дачах, а осенью возобновляют работу в компании».

Эти события произошли на фоне падения объёмов международных отправлений, что вызвало большие убытки компании по итогам 2022 года (более 27 млрд руб.) и, как следствие, сокращение штата. С другой стороны, в этом году началось реформирование законодательства о почтовой связи — изменилась система доставки пенсий наличными. С 1 мая этот функционал возложили на почтальонов.

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