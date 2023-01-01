Максим Артамонов В Перми части пенсионеров на несколько недель задержали пенсию Они написали жалобы в прокуратуру Поделиться Твитнуть

В Перми пенсионеры Индустриального района столкнулись с задержками в получении пенсий и социальных пособий. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Как уточнили в ведомстве, в августе в надзорный орган поступили несколько жалоб от пожилых людей, которые сообщили, что не дождались положенных им выплат. Обратившиеся за помощью в прокуратуру получали деньги на дом.

Ведомство провело проверку и установило, что со стороны Почты России были нарушены сроки доставки платежей, и некоторые пенсионеры смогли получить деньги лишь спустя две-три недели.

В итоге руководителю регионального управления почтовой службы было внесено представление, а одно из должностных лиц привлекли к ответственности.

Сейчас все проблемы, которые были связаны с доставкой пенсий, решены, утверждают в прокуратуре.

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