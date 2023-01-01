В почтовых отделениях Перми пожаловались на нехватку персонала Поделиться Твитнуть

В Управлении Федеральной почтовой службы Пермского края прокомментировали жалобы пермяков на изменение режима работы некоторых почтовых отделений в краевом центре (теперь они открываются в 14 час., а прекращают работу в 19:00) и очереди, которые в связи с этим образуются.

В пресс-службе УФПС региона изданию perm.aif.ru подтвердили, что некоторые почтовые отделения Перми сменили график работы. Сделано это из-за нехватки персонала. Дефицит кадров в компании объясняют летними отпусками и тем, что «многие сотрудники традиционно предпочитают проводить летние месяцы на дачах, а осенью возобновляют работу в компании».

В почтовой службе заявили, что активно работают над укомплектованием штата отделений, и напомнили, что большую часть услуг почты можно получить дистанционно. Полный перечень дистанционных услуг можно найти на сайте pochta.ru и в мобильном приложении.

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