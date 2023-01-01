Максим Артамонов В Перми открылись два спецучастка доставки пенсий и пособий Они созданы на базе почтовых отделений Поделиться Твитнуть

Фото: Почта России

В Перми в августе заработали два специализированных участка доставки пенсий и пособий. Они разместились в Индустриальном и Ленинском районах города — по ул. Мира, 104 и ул. Ленина, 28. Пермяки, которые выбрали получение пенсий в кассе почтовых отделений, могут обратиться за выдачей пенсии в кассы этих спецучастков.

Спецучастки созданы на базе почтовых отделений, но со своим коллективом и функционалом.

Сейчас в Прикамье живут около 750 тыс. пенсионеров. Четверть из них ежемесячно получают различные выплаты от государства с помощью Почты России. Они получают пенсию наличными, в большинстве случаев им приносят деньги на дом, но есть незначительная часть пермяков, которые ходят на почту и получают деньги самостоятельно в кассе отделений.

Как рассказали «Новому компаньону» в Управлении федеральной почтовой связи Пермского края, выплаты наличными денежными средствами в кассах Почты России в регионе получают около 5% клиентов компании.

В пресс-службе добавили, что такая практика в Прикамье используется уже давно — спецучастки более пяти лет работают в Добрянке, Краснокамске и Кунгуре.

«Со вступлением в силу закона с 1 мая у Почты появились новые клиенты. Преимущественно в Березниках и Перми (раньше многих местных пенсионеров обслуживали частные альтернативные организации). Поэтому мы сразу создали в Березниках участок доставки. За три месяца его работы стало понятно, что это действительно работающий инструмент и хорошее решение. А в августе открыли участки ещё и в Перми — в двух самых густонаселённых районах», — рассказали в компании.

По оперативным данным Управления федеральной почтовой связи Пермского края, в августе этого года сотрудники Почты России доставили жителям Прикамья около 240 тыс. пенсий и социальных выплат. Средний процент доставки денег на дом по всему Пермскому краю за август составил 98%. Самые высокие показатели оказались в Верещагинском, Очёрском, Карагайской, Кунгурском, Октябрьском, Суксунском и Кишертском округах.

Денежные выплаты почтальоны доставляют, в основном, на дом. А тем, кто по каким-либо причинам не смог получить выплаты в установленную графиком дату, была организована повторная доставка.

Задать вопросы по выплатам пенсий и пособий можно по отдельной линии: 8 (800) 300-03-73, работают дополнительные специальные участки, есть локальные программные продукты для оптимизации отчётности и анализа доставки.

Напомним, в июле в некоторых почтовых отделениях в Перми образовались огромные очереди. Горожане публиковали в социальных сетях фотографии, снабжая их нелестными комментариями в адрес Почты России. Проблема с очередями на почте возникла не только в Перми, но и в других российских городах.

Тогда в пресс-службе Управления Федеральной почтовой службы Пермского края пояснили, что некоторые почтовые отделения Перми сменили график работы. Это было сделано из-за нехватки персонала. Дефицит кадров в компании объяснили летними отпусками и тем, что «многие сотрудники традиционно предпочитают проводить летние месяцы на дачах, а осенью возобновляют работу в компании».

Эти события произошли на фоне падения объёмов международных отправлений, что вызвало большие убытки компании по итогам 2022 года (более 27 млрд руб.) и, как следствие, сокращение штата. С другой стороны, в этом году началось реформирование законодательства о почтовой связи — изменилась система доставки пенсий наличными. Если раньше пенсионеры могли выбрать, кто принесёт им деньги — Почта России или альтернативные компании, работающие по договору с Пенсионным фондом РФ, то с 1 мая обязанность по доставке пенсий и социальных выплат возложили на почтальонов.

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