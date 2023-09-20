Елена Синица В Перми с УК взыскали 235 тысяч рублей за незаконные граффити на домах C начала года к ответственности привлекли 36 юрлиц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Индустриальном районе Перми с УК и ТСЖ взыскали порядка 235 тыс. руб. за то, что те своевременно не убрали незаконные граффити с домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В районной администрации сообщили, что всего с начала года комиссия привлекла к ответственности 36 юридических лиц и двух физических лиц. На управляющие организации, допустившие нарушения, было наложено 24 штрафа суммарно на 551 тыс. руб., вынесено 14 предупреждений. Взыскано 235 тыс. руб.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в сентябре на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты рассмотрят вопрос сокращения срока удаления граффити с фасадов домов с 10 до трёх дней.

В марте этого года депутаты краевого парламента приняли законопроект, по которому штрафы за расклейку объявлений и нанесение на фасады домов граффити будут увеличены в несколько раз. В июле губернатор поручил краевому минтербезу усилить работу по выявлению актов вандализма. Он также заявил, что региональные власти могут ввести вознаграждение за поимку вандалов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.