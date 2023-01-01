Максим Артамонов На территории ПГНИУ началось строительство часовни Её установят в память о погибших во время нападения на вуз в сентябре 2021 года Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская митрополия РПЦ

В Перми стартовало строительство храма-часовни на территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Об этом сообщается на сайте Пермской митрополии РПЦ.

Согласно эскизу, образцом будущего объекта послужила часовня во имя Сергия Радонежского, которая находится на Егошихинском кладбище в Перми.

Построить часовню на территории кампуса ПГНИУ чиновники решили в память о погибших во время стрельбы 20 сентября 2021 года. Такое решение вызвало критику со стороны студентов, которые обратились к руководству вуза, и пользователей соцсетей. Публичные слушания по этому вопросу власти смогли провести лишь со второго раза.

Согласно плану реновации кампуса, представленному в декабре 2022 года, храм разместится во дворе за первым корпусом.

В конце августа Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа поддержала решение о строительстве часовни на территории кампуса Пермского университета. Сейчас на этом месте возведён православный крест.

Эскизы будущего объекта на заседании комиссии презентовал пермский архитектор-реставратор Геннадий Воженников.

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