Приток воды в Камское водохранилище обновит рекордный минимум на этой неделе Уровень воды в реках Пермского края продолжит снижаться Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Из-за прогнозируемой активности циклона на этой неделе падение притока воды в Камское водохранилище опустится ниже рекордного минимума, наблюдавшегося в начале третьей декады августа. Об этом информирует ГИС-центр ПГНИУ.

По данным метеорологов, на основной территории Пермского края будет сухо, существенные осадки ожидаются только на северо-востоке региона. Локальные дожди, в частности, прогнозируются во вторник и пятницу.

В целом характер погоды, по словам учёных, приведёт к дальнейшему снижению уровней воды в реках. Напомним, к концу недели температура воздуха в Прикамье может превысить норму на 10 градусов и достигнуть +20... 25 ˚С.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», лето 2023 года стало самым маловодным на Каме за последние десятилетия наблюдений. К середине августа приток в водохранилище снизился до 540 куб. м/с. Этот показатель оказался значительно ниже, чем при засухах 2010, 2021 и 2022 годов. На рекордное маловодье повлияла сухая погода, которая отмечается третий год подряд.

Приток воды в Камское водохранилище был зафиксирован лишь в заключительной декаде августа. Тогда за один день в Пермском крае выпала четверть месячной нормы.

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