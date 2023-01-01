Приток воды в Камское водохранилище обновит рекордный минимум на этой неделе
Уровень воды в реках Пермского края продолжит снижаться
Из-за прогнозируемой активности циклона на этой неделе падение притока воды в Камское водохранилище опустится ниже рекордного минимума, наблюдавшегося в начале третьей декады августа. Об этом информирует ГИС-центр ПГНИУ.
По данным метеорологов, на основной территории Пермского края
будет сухо, существенные осадки ожидаются только на северо-востоке региона. Локальные
дожди, в частности, прогнозируются во вторник и пятницу.
В целом характер погоды, по словам учёных, приведёт к дальнейшему
снижению уровней воды в реках. Напомним, к концу недели температура воздуха в
Прикамье может превысить норму на 10 градусов и достигнуть +20... 25 ˚С.
Как ранее сообщал «Новый компаньон», лето 2023 года стало самым маловодным на Каме
за последние десятилетия наблюдений. К середине августа приток в водохранилище
снизился до 540 куб. м/с. Этот показатель оказался значительно ниже, чем при
засухах 2010, 2021 и 2022 годов. На рекордное маловодье повлияла сухая погода,
которая отмечается третий год подряд.
Приток воды в Камское водохранилище был зафиксирован лишь в заключительной
декаде августа. Тогда за один день в Пермском крае выпала четверть месячной нормы.
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