Алёна Бронникова Лето 2023 года стало самым маловодным на Каме за последние десятилетия Увеличить приток воды не помогли даже обильные дожди на севере и востоке Пермского края Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

На Каме в Перми этим летом зафиксирован минимальный уровень воды за последние десятилетия. Как рассказал «Новому компаньону» специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов, на 14 августа приток в водохранилище снизился до 540 куб. м/с. Этот показатель оказался значительно ниже, чем при засухах 2010, 2021 и 2022 годов.

На рекордное маловодье повлияла засуха, которая отмечается третий год подряд. На юге региона сильная засуха была зафиксирована в 2021 году. Затем в июле, августе и осенью прошлого года отмечалось малое количество осадков. На увеличение потока воды в 2023-м не повлияли и обильные дожди в июле по северу и востоку Пермского края.

От сильной засухи в этом году сильнее пострадали южные и восточные районы, которые лишь частично относятся к бассейну Камского водохранилища, а именно, к бассейну Сылвы. Реки в этих районах значительно обмелели.

«Здесь, а также на юго-западе края сильнейший дефицит осадков отмечается уже 4,5 месяца — с начала апреля. Ничего подобного не было в истории наблюдений ни разу. Дожди в течение всего этого периода имели характер локальных ливней, то есть наблюдались не повсеместно, а с апреля до середины июля их вообще почти не было. Выпало всего 15% от нормы осадков», — сообщил Андрей Шихов.

По его словам, самым маловодным ранее считался 1975 год. Тогда, как и в текущем году, в регионе рано наступила весна, а лето оказалось засушливым. Из-за этого возникали сложности с судоходством и сплавом леса на Каме. Но данных о притоке воды за 1975 год нет, поэтому говорить о том, стал ли 2023-й самым засушливым, затруднительно.

Изменить ситуацию сможет только дождливая осень. Эксперт привёл в пример 2013 год. Тогда лето тоже было достаточно засушливым, однако из-за избыточных осенних осадков увлажнение почвы восстановилось, а затем приток воды в Камское водохранилище уже в ноябре превысил норму более чем в два раза.





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