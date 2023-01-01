Максим Артамонов В понедельник в Перми выпала четверть месячной нормы осадков Это первый существенный дождь за пять месяцев Поделиться Твитнуть

Фото: Ирина Кочурова

В Перми ливневые дожди, которые продолжались в течение всей второй половины дня 28 августа, принесли сразу 20 мм осадков. Это четверть месячной нормы. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Синоптики отмечают, что в некоторых районах города это первый существенный дождь за пять месяцев.

«На городской метеостанции за 36 часов выпало 28 мм осадков, что позволяет говорить о завершении в краевом центре экстремальной засухи, которая длилась с начала апреля», — пояснили в ГИС-Центре.

В территориях существенные осадки зафиксированы в Кунгуре (16 мм), Оханске (13 мм) и Чайковском (9 мм).

В ночь на 29 августа дожди продолжились на юге края — как раз в тех территориях, где меньше всего за лето выпало осадков.

Среднесуточная температура воздуха в Перми 28 августа впервые за два месяца оказалась ниже отметки +10. Но несмотря на холодную третью декаду, август все равно окажется теплее нормы.

Напомним, значительное ухудшение погоды в Прикамье началось с 28 августа. В этот день в регионе весь день шли дожди. В МЧС рекомендуют пермякам быть внимательными и острожными.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.