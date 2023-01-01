Максим Артамонов В Пермском крае 28 августа ожидаются ливни Водителей просят быть предельно осторожными Поделиться Твитнуть

Фото: Ирина Кочурова

В понедельник, 28 августа, утром и днём местами по Пермскому краю прогнозируется сильный дождь. Температура прогреется только до +11... +16 градусов. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве рекомендуют водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

В этот день пермякам советуют быть внимательными и осторожными.

Телефон вызова экстренных служб: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона. Вызов бесплатный.





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