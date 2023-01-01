На Пермь обрушилась гроза с ливнем и градом
Поделиться
Твитнуть
На Пермь около 17 час. в понедельник обрушился сильный ливень с грозой, местами выпал град. Дождь продолжается до сих пор.
Ранее в МЧС прогнозировали сильный дождь в Пермском крае 28 августа. В ведомстве рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.
В этот день пермякам советовали быть внимательными и осторожными.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть