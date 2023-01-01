На Пермь обрушилась гроза с ливнем и градом Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

На Пермь около 17 час. в понедельник обрушился сильный ливень с грозой, местами выпал град. Дождь продолжается до сих пор.

Ранее в МЧС прогнозировали сильный дождь в Пермском крае 28 августа. В ведомстве рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

В этот день пермякам советовали быть внимательными и осторожными.





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