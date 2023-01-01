Алёна Бронникова В Камском водохранилище увеличился уровень воды В ближайшее время за счёт дождей приток ещё вырастет Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В Прикамье зафиксирован приток воды в Камское водохранилище. Как сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края», объём воды продолжит увеличиваться в ближайшие дни.

«Приток воды в Камское водохранилище после рекордного минимума, наблюдавшегося 22-24 августа (468 куб. м/с), начал увеличиваться и к 28 августа достиг 494 куб. м/с. Хотя это всё ещё отстаёт от нормы более чем в два раза», — уточняется в публикации.

Предполагается, что приток вырастет за счёт дождей, которые ожидаются на востоке региона.

Лето 2023 года стало самым маловодным на Каме за последние десятилетия наблюдений. На 14 августа приток в водохранилище снизился до 540 куб. м/с. Этот показатель оказался значительно ниже, чем при засухах 2010, 2021 и 2022 годов. На рекордное маловодье повлияла засуха, которая отмечается третий год подряд.

Обильные осадки прошли в понедельник, 28 августа. Синоптики сообщили, что за один день в крае выпала четверть месячной нормы. Дожди продолжатся на текущей неделе до 2 сентября, затем на неделю установится тёплая и солнечная погода.





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