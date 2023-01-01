Солнечная и тёплая погода вернётся в Пермь 2 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

​Как сообщили в Пермском гидрометцентре, тёплая и солнечная погода вернётся в Прикамье в субботу, 2 сентября. В регионе на неделю установится антициклон.

Днём воздух будет прогреваться до +20°С. Осадков не ожидается, ветер будет слабым. Такая погода простоит в Прикамье до 8 сентября.

Синоптики также рассказали какой будет погода в День знаний 1 сентября. Днём воздух прогреется до +16…18°С. Возможен небольшой дождь.

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