Солнечная и тёплая погода вернётся в Пермь 2 сентября
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Как сообщили в Пермском гидрометцентре, тёплая и солнечная погода вернётся в Прикамье в субботу, 2 сентября. В регионе на неделю установится антициклон.
Днём воздух будет прогреваться до +20°С. Осадков не ожидается, ветер будет слабым. Такая погода простоит в Прикамье до 8 сентября.
Синоптики также рассказали какой будет погода в День знаний 1 сентября. Днём воздух прогреется до +16…18°С. Возможен небольшой дождь.
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