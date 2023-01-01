Максим Артамонов В Пермском крае правительство готовится выпустить «народные облигации» на 500 млн рублей Поделиться Твитнуть

На совместном выездном семинаре регионального правительства и депутатов Заксобрания Прикамья первый вице-премьер Ольга Антипина заявила, что краевое правительство готовится выпустить «народные облигации». Вырученные от их продажи деньги чиновники хотят направить на проект «Зелёное кольцо» в Перми. Об этом сообщается в telegram-канале краевого парламента.

По словам Ольги Антипиной, такие облигации смогут приобрести только физические лица. Их минимальная номинальная стоимость составит 1000 руб. Приобрести и продать их можно будет в любой момент в формате 24/7, отметила она.

На сегодняшний день подобный опыт есть у Москвы и Калининградской области. В последней — облигации выпускали в мае этого года.

«Все облигации ушли за один день, а порядка 38% — выкупили жители других регионов страны. Всем советую», — отметила первый вице-премьер.

Напомним, самым дорогостоящим в проекте «Зелёное кольцо» стал планируемый капитальный ремонт набережной Камы от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов. Затраты составят 2 млрд 320, 2 млн руб., причём около 500 млн власти хотят собрать за счёт «народных облигаций». Собранные с помощью новой ценной бумаги средства планируется направить на реконструкцию и благоустройство набережной.

Сейчас разработан проект берегоукрепления и благоустройства набережной. Работы будут проходить с 2024 по 2025 год.

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