Максим Артамонов Проект «Зелёное кольцо» пополнился двумя новыми локациями Общая стоимость всех работ превысила 4,5 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

На заседании регионального правительства министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артём Балахнин отчитался о ходе реализации проекта «Зелёное кольцо», который направлен на благоустройство долин малых рек Перми и других объектов.

На сегодняшний день, по словам министра, в проект входят семь локаций: благоустройство долин Егошихи и Данилихи, Черняевского леса, капремонт парка культуры и отдых «Балатово», Егошихинского культурно-мемориального парка, а также обустройство Яблоневого сада и капремонт набережной до Мотовилихинских заводов. Последние две локации были включены в проект недавно. Общая стоимость проекта превысила 4,5 млрд руб.

На обустройство ООПТ «Черняевский лес» выделено 277,4 млн руб. Сейчас в лесу завершается обустройство 21 км велосипедных, беговых и пешеходных дорожек. В ходе капремонта парка «Балатово» чиновники обещают благоустроить главную аллею и провести другие работы по обновлению. Все работы должны выполнить в 2024 году, потратив на них 427,5 млн руб.

На капремонт Егошихинского культурно-мемориалього парка, который расположен у Северной дамбы рядом с Разгуляем, планируется потратить 386 млн руб. Все работы на объекте обещают завершить уже в этом году.

В долинах Егошихи и Данилихи будут обустроены не менее 10 дождевых садов в каждой. На эти цели выделят 341,8 и 299,3 млн руб. соответственно. Работы выполнят в следующем году.

На Егошихе появятся три территории: парк «Красные казармы», «Средняя дамба» и парк «Устье Егошихи». Последний примыкает к заводу Шпагина и там будет обеспечена пешеходная связь с Егошихинским культурно-мемориальном парком.

На Данилихе планируется благоустроить также три территории: сквер Каменских, парк у Центрального рынка и Серебрянский парк.

Одним из новых объектов, включённых в «Зелёное кольцо», стал Яблоневый сад. В нём создадут прогулочные зоны, берёзовые аллеи, два павильона для культурно-досуговой деятельности и яблоневый сад. Уже разработан проект, который прошёл госэкспертизу. На эти цели будет выделено 452 млн руб.

Самым дорогостоящим стал планируемый капитальный ремонт набережной Камы от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов. Затраты составят 2 млрд 320, 2 млн руб., причём около 500 млн власти хотят собрать за счёт так называемых «народных облигаций». Собранные с помощью новой ценной бумаги средства планируется направить на реконструкцию и благоустройство набережной.

Сейчас разработан проект берегоукрепления и благоустройства набережной. Работы будут проходить с 2024 по 2025 год.

«На сегодняшний день подготовлены и внесены на рассмотрение депутатского корпуса ЗС предложения, предусматривающие право правительства региона на выпуск таких облигаций. После этого у жителей нашего региона, и не только, появится возможность приобрести облигации», — рассказал министр Балахнин.

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