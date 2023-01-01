Максим Артамонов В Перми в долинах малых рек продолжается проектирование дождевых садов Их планируется обустроить на Егошихе и Данилихе Поделиться Твитнуть

Фото: Горзеленстрой

В Перми идёт проектирование дождевых садов в долинах малых рек с учётом транспортной доступности для строительной техники. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

«Их количество, площадь и стоимость будут определены после разработки соответствующих проектов. При разработке проекта дождевого сада учитывается водосборная площадь, особенности рельефа и иные факторы», — пояснили в городской администрации.

В рамках проекта «Зелёное кольцо» запланировано обустроить 12 дождевых садов в долине Егошихи и 13 в долине Данилихи. Краевые и городские чиновники поддержали инициативу и включили создание дождевых садов в проект по ревитализации (восстановлению) долин малых рек.

Дождевой сад, или фитофильтр, представляет собой биологическую систему очистки ливневых стоков, которые загрязняют реки, унося в них мусор, тяжёлые металлы и другие загрязняющие вещества.

Инженерный проект нацелен на то, чтобы управлять ливневыми потоками, снижая нагрузку на основную систему ливневой канализации и становясь фильтром для воды, бегущей в малые реки после дождей.

Это сооружение также снижает вероятность затопления прилегающих территорий во время и после дождя. Кроме этого, проект создаёт открытое пространство для отдыха, улучшает качество воздуха и регулирует климат.

Первый дождевой сад был сделан в Перми рядом с музеем PERMM (ул. Бульвар Гагарина, 24), в долине Егошихи. Это пилотный проект, который начали реализовывать в конце 2021 года, а 2022 году он начал полноценно функционировать. Сад находится на правобережном склоне долины и принимает сток с прилегающей автодороги и придомовой территории с парковкой. Его площадь составляет 42 кв. м. Сооружение оснащено системой мониторинга производительности и позволяет брать пробы очищенного поверхностного стока.

Впервые технологию дождевых садов в Перми начали обсуждать весной 2021 года, когда учёные Пермского политеха предложили решить проблему отведения и очистки ливневых и талых вод с помощью таких сооружений, технологию которых они адаптировали к условиям умеренного климата.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.