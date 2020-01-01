В Перми предлагают решать проблему «ливнёвок» с помощью дождевых садов Учёные из ПНИПУ адаптировали эту технологию к условиям более «холодных» регионов Поделиться Поделиться Твитнуть

Дождевой сад. Фото: пресс-служба ПНИПУ

Учёные Пермского «политеха» предложили решить проблему отведения и очистки ливневых и талых вод с помощью дождевых садов, технологию которых они адаптировали к условиям умеренного климата.

На данный момент дождевые сады применяют во многих развитых странах, однако в России проектирующих их организаций нет, объясняют в пресс-службе ПНИПУ.

Технология заключается в следующем: пониженные участки территорий засаживаются влаголюбивыми растениями, корневая система которых очищает стекающие в сад ливневые воды. В России технология не распространена, поскольку при низких температурах активность растений и почвенных микроорганизмов снижается. Поэтому пермские исследователи предложили решение, которое поможет поддерживать эффективность дождевых садов и в холодный период.

В частности, в фильтрующую загрузку предложено добавить торф и цеолит, позволяющие задерживать и накапливать загрязнения в периоды низких температур. Летом растения и микроорганизмы перерабатывают поглощённые загрязнения в процессе жизнедеятельности, за счёт чего фильтрующая загрузка восстанавливается естественным образом. Технология обеспечит высокое качество очистки сточных вод в течение всего года, считают исследователи.

На данный момент реализован пилотный проект сада, который очищает стоки с придомовой автостоянки в Перми. По сравнению с традиционными сооружениями экономический эффект от его использования может достигать 50%. Также разработку можно применять в зоне жилой застройки, на автопарковках, в коттеджных посёлках и рекреационных зонах, на некоторых промышленных предприятиях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.