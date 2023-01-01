Движение трамваев по улице Куйбышева возобновится 14 сентября Поделиться Твитнуть

Скрин из видео telegram-канала "Пермский транспорт"

Движение трамваев по ул. Куйбышева в Перми возобновляется с 14 сентября. Об этом сообщили в Гортрансе.

В ходе реконструкции, которую проводит ООО «Мовиста Регионы Пермь», была полностью заменена рельсошпальная решётка. При укладке путей использовались бетонные шпалы, а также новый тип креплений, что продлит срок службы трамвайного пути. Также были смонтированы резиновые прокладки и сварены стыки, что обеспечит плавность хода и существенно снизит уровень шума от движения вагонов, рассказали в ведомстве.

Весь цикл работ, в том числе по обустройству контактной сети и оснащению остановочных пунктов, планируется завершить в осенний период без остановки трамвайного движения.

В Гортрансе обратили внимание на то, что трамвайная остановка «Улица Глеба Успенского» в направлении центрального рынка будет смещена на несколько метров и расположится напротив существующей остановки в направлении Бахаревки.

Напомним, капитальный ремонт трамвайных путей на ул. Куйбышева на участке от ул. Белинского до ул. Революции начался 15 апреля. Обкатка обновлённого участка велась с 4 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.