Алёна Бронникова

Прокуратура Прикамья выступила против передачи полномочий правительству региона в сфере образования

Профильный комитет краевого парламента подготовил законопроект ко второму чтению

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краевая прокуратура

  Константин Долгановский

На заседании комитета Законодательного собрания Пермского края по развитию инфраструктуры 12 сентября был рассмотрен законопроект о перераспределении полномочий между администрацией Перми и краевым правительством с учётом внесённых правок. Региональная прокуратура выступила против передачи части полномочий в сфере образования.

Представитель надзорного органа во время обсуждения выразил протест против передачи на краевой уровень отдельных прав органов местного самоуправления без отрыва от иных полномочий в части назначения и увольнения директоров школ, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Однако на вопрос о готовности отстаивать позицию в суде в случае поддержки закона депутатами, представитель прокуратуры ответил, что «решение будет приниматься, после принятия нормативного акта».

По мнению главы департамента судебной защиты администрации губернатора Пермского края Ирины Сальниковой, рассматриваемые полномочия в сфере образования могут быть переданы краю в полном объёме без смены учредителя школ. Во время обсуждения данного вопроса, отметила она, государственно-правовое управление ссылалось на Гражданский кодекс и указывало на то, что краевое правительство становится соучредителем при передаче части полномочий, а это противоречит закону. При этом соучредительство запрещено при создании образовательных учреждений, но функции по созданию парламент оставляет у муниципалитетов.

Законопроект во втором чтении рассмотрят на ближайшем пленарном заседании краевого Заксобрания.

Напомним, в конце мая этого года стало известно, что глава Прикамья инициировал перераспределение полномочий между администрацией Перми и Пермским краем. Предлагалось перераспределить полномочия в сферах земельных отношений, образования, торговли и рекламы и инфраструктуры на неограниченный срок. В августе аппарат Заксобрания и прокуратура подготовили предложения по изменению законопроекта. Депутаты поддержали документ в первом чтении на августовском заседании.


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