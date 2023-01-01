В Пермском крае на выборах зафиксировано первое серьезное нарушение Оно допущено кандидатами в Чайковском Поделиться Твитнуть

фото: Михаил Майоров

В субботу, 9 сентября, на выборах в Пермском крае зафиксировано первое серьезное нарушение. Об этом в своём телеграм-канале сообщил председатель Центра общественного наблюдения (ЦОН) Михаил Майоров.

По его словам, нарушение было допущено кандидатами в Чайковском, где определяется новый состав местной городской думы.

«В дни голосования в округе распространяли газету «ВМЕСТЕ», генеральным директором которой является Наборщиков Д.И. Содержание газеты ТИК оперативно квалифицировала как незаконную агитацию за кандидатов-коммунистов и обратилась в суд, который постановил изъять весь 30-тысячный тираж. Газету и ее руководство ждет крупный административный штраф», — рассказал Майоров.

Он также отметил, что мобильная группа наблюдения ЦОН накануне посетила избирательные участки в Горнозаводском и Кизеловском округах, где выбирают депутатов местных гордум, и в Чусовском округе, где проходят довыборы в Заксобрание Пермского края. Существенных замечаний нет.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Прикамье проходят выборы депутатов дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского и Чайковского городских округов, а также довыборы в Пермскую городскую думу по округу № 5 и довыборы в Заксобрание по одномандатному избирательному округу № 17. Всего по итогам голосования будет замещено 94 мандата.

По данным на 8 часов утра, 10 сентября на выборах в Пермском крае средняя явка избирателей в регионе без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 10,44%.

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