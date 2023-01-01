Максим Артамонов В Пермском крае стартовали выборы в местные парламенты Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Сегодня, 8 сентября, начались выборы депутатов дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского и Чайковского городских округов, а также довыборы в Пермскую городскую Думу по округу №5. Они продлятся в течение трех дней. Такое решение ранее приняла краевая избирательная комиссия. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Кроме того, сегодня стартовали выборы депутата краевого парламента по одномандатному избирательному округу №17. Они продлятся в течение трех дней. Среди кандидатов — Георгий Балашов (ЛДПР), Марат Галимуллин (КПРФ), Альберт Демченко («Единая Россия») и Ирина Шабаршина («Справедливая Россия — Патриоты за правду»).

Принять участие в голосовании можно будет в любой из дней: 8, 9 или 10 сентября.

Напомним, Пермский край попал в список регионов, в которых в Единый день голосования 10 сентября 2023 года будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Использоваться ДЭГ будет в семи избирательных кампаниях: на довыборах по округу № 17 в Законодательное собрание Пермского края, довыборах по округу № 5 в Пермскую городскую думу, а также о выборах депутатов дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского и Чайковского городских округов.

ДЭГ проводится наравне с традиционным голосованием. Оно не требует посещения избирательного участка, а проводится онлайн на специальном портале, доступном для избирателей с компьютера или мобильного устройства, имеющего возможность подключения к интернету.

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