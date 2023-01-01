Явка на выборах в Пермском крае на утро 10 сентября составила 10,44% Участники ДЭГ пока не учитывались Поделиться Твитнуть

фото Константин Долгановский

На 8 часов утра в заключительный день голосования, 10 сентября, на выборах в Пермском крае средняя явка избирателей в регионе без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составляет 10,44% или 26161 человек. Об этом сообщили в крайизбиркоме.

На выборах думы Оханского городского округа явка самая высокая, она составляет 18,81%. На выборах думы Кизеловского городского округа на участки пришли 14,11% избирателей, на выборах думы Чайковского ГО — 12,17%., думы Горнозаводского ГО — 11,75%, думы Краснокамского ГО — 8,69%.

Явка на довыборах депутата Законодательного собрания Пермского края по округу №17 составила — 9,51%, в Пермскую гордуму по округу №5 — 6,44%.

Все 215 избирательных участков, задействованных в выборах, возобновили работу сегодня 8:00 и будут открыты до 20:00.

Также до 20:00 продолжится ДЭГ.

В период выборов в избирательной комиссии Пермского края работает «Горячая линия» для консультации избирателей по вопросам голосования и участия в ДЭГ по телефону: 8-902-795-23-03.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.