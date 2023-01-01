В Перми патриотическая выставка «Россия — моя история» не будет переезжать в БЦ «Магнат» Переезд части экспозиции планировался на 2024 год Поделиться Твитнуть

ТЦ «Магнат»

Константин Долгановский

Патриотическая выставка «Россия — моя история», которая в течение пяти лет размещается на площадях речного и железнодорожного вокзалов на Перми I, пока останется на прежних площадях и не будет переезжать в БЦ «Магнат». Об этом изданию «Коммерсантъ-Прикамье» заявили в минкульте региона. О причинах такого решения не сообщается.

Напомним, ранее директор исторического парка «Россия — моя история» Мария Федотова рассказала «Новому компаньону», что переезд одной из экспозиций в торговый центр «Магнат» состоится в 2024 году, а в нынешнем году должны были пройти проектные работы.

Министерство культуры Пермского края объявило о планах перевезти часть экспозиции в торговый центр «Магнат» в начале года. Для переезда были предусмотрены поправки в бюджет. На мероприятия должны были выделить 19,7 млн руб.

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