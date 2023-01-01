Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская опера вступает в новый сезон без главного дирижёра Музыкального лидера будут выращивать на месте Поделиться Твитнуть

Как стало известно во время пресс-конференции в Пермском театре оперы и балета, посвящённой началу 152-го театрального сезона, главный дирижёр и музыкальный руководитель театра пока не назначен. Это место вакантно после увольнения летом нынешнего года прежнего главного дирижёра Миграна Агаджаняна.

По словам представителей театра, сейчас в штате четыре талантливых дирижёра — Валерий Платонов, Пётр Белякин, Владимир Ткаченко и Иван Худяков-Веденяпин, и у каждого из них много интересных работ. В качестве приглашённых дирижёров в нынешнем сезоне выступят Артём Абашев, Фёдор Леднёв и Тимур Зангиев.

Первые концерты (6+) — камерный 8 сентября и симфонический 17 сентября, а также первую премьеру — «Человеческий голос» (16+) — в качестве музыкального руководителя проведёт Владимир Ткаченко.

В Пермском театре надеются вырастить в своей среде нового выдающегося музыкального лидера, как это произошло с Артёмом Абашевым и Максимом Емельянычевым.

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