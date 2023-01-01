Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермская опера вступает в новый сезон без главного дирижёра
Музыкального лидера будут выращивать на месте
Как стало известно во время пресс-конференции в Пермском театре оперы и балета, посвящённой началу 152-го театрального сезона, главный дирижёр и музыкальный руководитель театра пока не назначен. Это место вакантно после увольнения летом нынешнего года прежнего главного дирижёра Миграна Агаджаняна.
По словам представителей театра, сейчас в штате четыре талантливых дирижёра — Валерий Платонов, Пётр Белякин, Владимир Ткаченко и Иван Худяков-Веденяпин, и у каждого из них много интересных работ. В качестве приглашённых дирижёров в нынешнем сезоне выступят Артём Абашев, Фёдор Леднёв и Тимур Зангиев.
Первые концерты (6+) — камерный 8 сентября и симфонический 17 сентября, а также первую премьеру — «Человеческий голос» (16+) — в качестве музыкального руководителя проведёт Владимир Ткаченко.
В Пермском театре надеются вырастить в своей среде нового выдающегося музыкального лидера, как это произошло с Артёмом Абашевым и Максимом Емельянычевым.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.