Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Надежда Павлова споёт «Человеческий голос» Пермская опера сформировала планы на новый сезон Поделиться Твитнуть

Надежда Павлова / фото: Алиса Калипсо

На сайте Пермского театра оперы и балета появилось расписание событий на октябрь 2023 года, в том числе информация о премьере монооперы Франсиса Пуленка «Человеческий голос» (16+), намеченной на 21 и 22 октября. Судя по всему, это и есть «одна из главных премьер, рассчитанных на Надежду Павлову», о которой говорил «Новому компаньону» программный директор театра Дмитрий Ренанский.

Надежда Павлова исполнит в этой постановке главную (и единственную) партию. Музыкальный руководитель и дирижёр спектакля — Владимир Ткаченко, который, как уже сообщалось, продирижирует также первыми симфоническими концертами нового сезона.

Как пояснил Дмитрий Ренанский, хотя «Человеческий голос» — моноопера и часто исполняется в концертном варианте, в данном случае речь идёт о режиссёрской сценической версии, которая войдёт в постоянный репертуар Пермской оперы. Кто будет дирижёром новой постановки, руководство театра планирует сообщить на пресс-конференции, посвящённой планам на сезон, которая состоится в начале сентября.

Программный директор театра добавил, что планы уже полностью сформированы не только на сезон 2023/24, но и до конца 2024 года.

Ранее тревогу поклонников театра вызвало сообщение о том, что примадонна оперной труппы Надежда Павлова стала солисткой Нижегородской оперы, однако руководство Пермского театра оперы и балета пояснило, что она будет совмещать работу в двух городах.

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